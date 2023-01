È in dirittura d’arrivo la procedura per l’assegnazione del servizio rifiuti a Monreale e in tutti gli altri comuni afferenti alla Srr Palermo Ovest. Una gara europea che assegnerà il servizio per ben 7 anni.

Per quanto riguarda Monreale, la commissione di gara composta dal Presidente Massimo Cucinella e da Alessandra Roccella e Serafina Riela, ha proposto l’aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti per i prossimi 7 anni alla Gial Plast di Taviano, in provincia di Lecce.

La gara, bandita dalla Srr Palermo Ovest, è suddivisa in cinque lotti per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in 19 comuni della provincia di Palermo, tra cui Monreale, che rappresenta un lotto unico per via della sua estensione e per la sua popolazione. L’assegnazione dell’appalto si basa sull’offerta economicamente più vantaggiosa e a Monreale la pugliese Gial Plast ha inoltrato un’offerta migliore rispetto alla Ecolandia, risultata seconda in graduatoria.

Il secondo Lotto e il quarto lotto sono stati assegnati al raggruppamento temporaneo d’imprese composto da Ecoburgus e I.Co.S, la prima del carinese e l’altra di Porto Empedocle. Il terzo Lotto invece è stato assegnato all’azienda catanese Dusty e, infine, il quarto lotto è andato all’impresa Impregico di Taranto. La gara, del valore per l’intera durata dell’appalto di oltre 84 milioni di euro, vede coinvolti 238 lavoratori tra operatori ecologici e autisti. Questa gara ha l’obiettivo di riportare la gestione dei rifiuti nei comuni soci dell’Ente alla normalità dopo i tempi burrascosi del fallimento della precedente esperienza degli Ato.