Un cittadino monrealese dal grande senso di responsabilità si è distinto per la sua azione che mira alla pulizia e al decoro del territorio. Pietro Mirto, questa mattina, si è recato presso la fontana dell’Abbeveratoio di via Pietro Novelli alta, installando un cartello che invita la popolazione a tenere pulita l’area intorno alla fontana.

Il cartello, in particolare, invita a “non gettare carte, plastica, mascherine e guanti nella fontana, a raccogliere gli escrementi degli animali domestici e a riporli in appositi sacchetti, a non parcheggiare e lavare le automobili in quella zona, destinata esclusivamente all’approvvigionamento idrico, e a non fare pipì in quella zona perché non è un bagno pubblico”. Con questo gesto, Pietro Mirto invita tutti al rispetto del territorio di Monreale e di coloro che si impegnano a mantenere pulita la fontana.

“Questo è solo un piccolo gesto per il nostro paese per Monreale – dice -. Volevo dare un segnale a tutti i ragazzi per non far cadere in declino il nostro paese. Basta che ognuno di noi fa un piccolo gesto, anche pulire davanti la porta della propria casa. Ho voluto dare un piccolo segnale per la nostra fontana. Nonostante i volontari l’hanno pulita tantissime volte è sempre in una situazione disastrosa. C’è sempre puzza di urina, bottiglie di birra lasciate, bottiglie di plastica lasciate dentro la fontana”.