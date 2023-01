C’è anche la monrealese Marialuisa Carlotta nel cast di “Edith, una ballerina all’inferno” che andrà in onda oggi 27 gennaio su Rai Scuola alle 20, in occasione della Giornata della Memoria.

Si tratta del film sulla vita di Edith Eva Eger, ballerina ungherese sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, presentato in anteprima al Giffoni Film festival dove ha vinto l’Impact Award. Nel cast c’è anche la monrealese, di Pioppo, Marialuisa Carlotta, attualmente allieva presso il teatro Carcano di Milano.

Liberamente tratto dalla storia di Edith Eva Eger, il film porta la firma di Emanuele Turelli (autore e sceneggiatore), di Marco Zuin (regista), di Lorenzo Pezzano (direttore della fotografia), con la partecipazione, come attori principali, di Marco Cortesi e Mara Moschini, già noti al pubblico per Ruanda, Il muro e la serie Green Storyteller. L’idea di sviluppare la storia della giovanissima Edith in un film è di Riccardo Viviani e Claudia Ziliani, rispettivamente direttore organizzativo e produttore esecutivo di Violet Moon.