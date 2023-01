Monreale, famosa per la sua cattedrale riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’Unesco, è uno dei comuni che beneficerà di un contributo di 20 milioni di euro destinato ai territori in cui insistono beni Unesco. La notizia è arrivata con l’approvazione dell’emendamento alla Legge di Stabilità della regione, presentato dal deputato regionale di Fratelli d’Italia, Marco Intravaia.

In particolare, le risorse, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, saranno utilizzate per la riqualificazione del tessuto urbano e per la valorizzazione dei siti Unesco come la cattedrale di Monreale, che con i suoi mosaici e le sue decorazioni, è una delle principali attrazioni turistiche della città e rappresenta un’importante fonte di reddito per la comunità locale. L’emendamento alla Legge di Stabilità rappresenta una buona notizia per Monreale e per tutti i comuni che ospitano beni Unesco, poiché consentirà loro d’investire in progetti di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale, attirando così turisti e migliorando la qualità della vita dei cittadini.

“È una grande opportunità per Monreale – ha detto Intravaia. Si potranno realizzare le infrastrutture e gli interventi di decoro che la città attende da anni, per valorizzare la fruizione turistica del nostro splendido duomo inserito nel percorso Arabo-Normanno. Monreale potrà finalmente diventare la città Unesco che merita di essere, al pari dei prestigiosi centri medioevali in Italia e in Europa considerati punti di riferimento per i flussi turistici internazionali”.