MONREALE – Il ritrovamento di cibo nella spazzatura è un triste segno d’indifferenza. È enorme la quantità di cibo che viene sprecato ogni giorno e, nonostante ci siano ancora molte persone che vivono in situazioni di povertà e difficoltà economica, il cibo viene buttato via senza alcun rimorso.

La scena che si è presentata ieri in via Barone Manfredi è solo un esempio di questo spreco. Nel bel mezzo di un parcheggio comunale, una grande quantità di cibo ancora in scatole perfettamente integre è stata trovata gettata via come se fosse immondizia. C’erano lattine, cibo in scatola, frutta e verdura, tutto buttato in strada, in spregio ai meno fortunati.

Il fatto che rattrista di più è che si trattava di cibo donato da un ente umanitario. Uno spreco di cibo inaccettabile in una società in cui ci sono così tante persone che lottano per sopravvivere. Ci sono famiglie che non hanno abbastanza denaro per comprare cibo, eppure c’è chi butta via il cibo come se fosse immondizia.

Ora parte l’appello di alcuni volontari monrealesi che si prendono l’impegno di raccogliere il cibo che altrimenti sarebbe destinato ai rifiuti. “Come cittadini, abbiamo il dovere di fare la nostra parte per evitare questo spreco. Invece di buttare via il cibo che non ci serve, possiamo donarlo a chi ne ha bisogno. Ci sono molte organizzazioni che raccolgono cibo per le famiglie bisognose, e ci sono anche molti individui come i volontari monrealesi Silvana Lo Iacono e Piero Faraci, che si offrono di raccogliere e distribuire il cibo a chi ne ha bisogno.

“Chiunque abbia cibo da “buttare” o da donare può contattarci ai numeri 380 1721981 o 392 6966575, o può lasciarlo presso il suo chiosco o al parcheggio comunale. In questo modo possiamo aiutare le persone che hanno bisogno, e allo stesso tempo evitare che il cibo finisca nella spazzatura. Non buttiamo il cibo nella spazzatura. C’è tanta gente che desidera anche solo una lattina di quella che a voi non è servito. Grazie a tutti coloro che vorranno aiutare in questa opera di solidarietà”.