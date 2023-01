Piccoli campioni di atletica crescono. Salvatore Vittorino, un talentuoso atleta monrealese di 7 anni, ottiene un buon piazzamento al sesto Torneo la Torre che si è disputato domenica 29 gennaio all’esterno del centro commerciale palermitano.

Il piccolo Salvatore Vittorino rappresentava l’Associazione Sportiva “Arci13 Dicembre” di Altofonte nella categoria di atletica leggera. Nonostante la giovane età, Salvatore ha già raggiunto risultati promettenti, classificandosi secondo alle provinciali dell’anno scorso.

“Purtroppo – dice Paolo, papà di Salvatore -, a Monreale non esiste un’associazione sportiva che si occupi di atletica leggera per i bambini”. Sono davvero pochi a Monreale i bambini che praticano questo sport e Salvatore è uno dei pochi giovani atleti della sua città a praticarlo vista anche la mancanza di spazi e strutture adeguate. Salvatore però continua a impegnarsi e a migliorare, e quest’anno alla sua prima gara, il Trofeo La Torre, ha ottenuto un risultato sorprendente, classificandosi quarto su 22 partecipanti.

Siamo sicuri che Salvatore continuerà a stupirci con le sue prestazioni e ci auguriamo che un’associazione sportiva per i giovani atleti possa presto nascere a Monreale per supportare i talenti come lui.