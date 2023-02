Un uomo ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la Circonvallazione di Palermo, all’altezza dell’incrocio con Corso Calatafimi, nei pressi della sala Bingo in direzione Catania.

Non ci sarebbe stato nulla da fare per un uomo che viaggiava a bordo di un furgone che si è schiantato contro un camion della Rap, la municipalizzata palermitana che si occupa dei rifiuti. Un impatto violentissimo le cui cause sono in corso di ricostruzione. Fatto sta che l’uomo è stato estratto dalle lamiere del mezzo accartocciato dai vigili del fuoco ormai privo di vita.

Sul posto anche la polizia municipale e i soccorritori del 118, Il loro intervento si è rivelato vano visto che l’uomo non ce l’ha fatta. Lungo viale Regione Siciliana lungo code a causa dell’incidente.