Il comune di Monreale ha deciso d’intervenire per rifare il manto stradale lungo le vie M25 e M26 di Strazzasiti, una zona periferica della città. Si tratta di strade, da anni in cattivo stato, che sono state causa di danni ai mezzi dei residenti a causa delle numerose buche e della loro precaria condizione.

L’intervento del comune rappresenta la soluzione a una vera e propria “odissea” per i residenti e pone fine ai problemi stradali che hanno afflitto la zona per anni. Tante le gomme bucate e gli ammortizzatori della auto distrutte a causa della strada malmessa. Oltre a questi lavori, sono previsti interventi lungo altre strade di Monreale nei prossimi giorni.

Intanto, la Città Metropolitana di Palermo sta intervenendo per la messa in sicurezza della SP20 da Giacalone, con l’obiettivo di rigenerare l’asfalto in un tratto di circa tre chilometri, in seguito alle richieste dell’amministrazione comunale e alle segnalazioni dei cittadini.