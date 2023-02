In provincia di Palermo i furti d’auto continuano ad aumentare, causando preoccupazione nella popolazione. Sono tanti gli appelli social media che segnalano auto rubate, ma anche moto, biciclette e altri mezzi sono stati vittime di questi crimini.

Oggi, una buona notizia giunge da Monreale dove è stata ritrovata un’auto rubata a Palermo questa mattina. Una Fiat 500L di colore giallo, nuova di zecca, è stata rubata questa mattina in viale Regione Siciliana vicino al Bingo Las Vegas. Dopo la denuncia del proprietario, l’auto è stata ritrovata a Monreale in via Venero, vicino a un bar, grazie ad un annuncio pubblicato sui gruppi Facebook.

Un episodio conferma l’allarme furti d’auto in provincia di Palermo. Alla vittima questa volta è andata bene, riuscendo a trovare il proprio mezzo in poco tempo. Sono tanti però colore che non hanno mai più ritrovato la propria auto.