Monreale, 2 febbraio 2023 – Amara sorpresa questa mattina a Monreale per il ritrovamento di un cane morto all’interno di un sacco nero di plastica in piazzale Candido. Un gesto incivile che ha suscitato sdegno e rabbia.

Il corpo senza vita del cane, un Rottweiler, è stato rinvenuto accanto il punto di raccolta della Ecolandia, gettato come un semplice rifiuto. Al momento non si sa chi sia il responsabile di questo orribile gesto e non si conoscono le cause della morte del cane. Il corpo dell’animale è stato abbandonato come un oggetto di scarto. Un atto che rappresenta una mancanza di rispetto non solo per l’animale, ma anche per la comunità e l’ambiente.

Le autorità competenti si sono già mosse per la rimozione del cane. Intanto a loro viene chiesto d fare il possibile per individuare il responsabile di questo gesto e di punirlo in modo adeguato.