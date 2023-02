Il Comune di Monreale si prepara per celebrare la festa del Santissimo Crocifisso 2023. La macchina organizzativa è già in moto per acquisire proposte artistico-culturali e d’intrattenimento da inserire nel programma dei festeggiamenti, che si svolgeranno dal 29 aprile al 2 maggio 2023.

Tutte le associazioni culturali, sportive, musicali, organizzazioni di spettacolo, singoli artisti e operatori economici sono invitati a presentare la loro proposta seguendo le modalità indicate sul sito istituzionale del Comune di Monreale. Le proposte devono essere in linea con le norme vigenti in materia e devono essere presentate entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2023.

L’Amministrazione Comunale di Monreale si prefigge l’obiettivo di rendere la festa del Santissimo Crocifisso 2023 un evento di richiamo per tutti, pieno di spettacoli, performance artistiche e intrattenimento. L’invito a presentare proposte è aperto a tutti coloro che desiderano contribuire a rendere questa festa un successo.