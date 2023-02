MONREALE – Il monrealese Ignazio Giaccone, proprietario del nuovo bar “Al Normanno” di via Roma a Monreale, dimostra che non bisogna mai perdere la speranza e la fiducia nel futuro, nonostante le difficoltà che si possono incontrare. La sua attività commerciale sta attraversando un periodo difficile, come d’altronde tante altre attività, ma lui non si lascia abbattere.

Durante l’inverno, infatti, la stagione turistica è molto più scarsa e ciò limita l’afflusso di clienti nella sua attività. Inoltre, l’aumento dei prezzi delle materie prime rende ancora più difficile la gestione dell’attività. Tuttavia, Ignazio non perde la speranza e cerca di andare avanti con il suo lavoro, cercando di farsi conoscere dai clienti offrendo i prodotti del suo laboratorio, realizzati con amore e cura.

Ma non solo, la famiglia Giaccone ha anche un grande cuore e pensa anche a chi ha bisogno. Spesso infatti Ignazio porta a Palermo tutto il cibo che avanza nel corso della giornata, cibo che altrimenti sarebbe finito nella spazzatura. Invece, lui lo dona alle persone senza tetto che vivono in strada. “Vado io personalmente a darlo ai senzatetto che si trovano in giro per la città”, racconta Ignazio.

Ora Ignazio vorrebbe anche aiutare i monrealesi che sono in difficoltà, e quindi invita chiunque ne abbia bisogno a rivolgersi a lui, anche in forma anonima, a fine giornata, per ricevere ciò che non è stato venduto.

“Il lavoro diminuisce in questo periodo, ma non bisogna abbattersi – Ignazio ha affermato -. Siamo una nuova attività e serve ancora continuare a lavorare, farsi conoscere. Tra i costi delle bollette sempre più esosi e quelli delle materie prime alle stelle, cerchiamo di offrire sempre prodotti di qualità ai nostri clienti”.

Una storia che dimostra che, nonostante le difficoltà, c’è sempre la luce alla fine del tunnel e che l’altruismo e la solidarietà possono fare la differenza nella vita di molte persone.