Il cordoglio di Intravaia, “Geppino Pupella era una colonna portante di questa amministrazione”

Anche Marco Intravaia, presidente del Consiglio Comunale di Monreale, esprime il proprio cordoglio in seguito alla triste notizia della morte dell’assessore comunale Geppino Pupella.

“Esprimo profondo cordoglio, a nome personale e del Consiglio comunale, per la scomparsa dell’assessore Geppino Pupella, colonna portante di questa amministrazione, oltre che della sua famiglia. Ci lasciano un politico e un uomo d’altri tempi, abituato a considerare gli avversari persone degne di confronto e non nemici di annientare sul piano personale”.

“Era rimasto al suo posto fino alla fine – ricorda Intravaia con commozione – occupandosi dei problemi della città fino a quando la malattia gliel’ha consentito. Non c’è cittadino monrealese che in lui non abbia trovato una risposta, un’informazione, sostegno. Se ne va un mentore e una guida per me e per tanti giovani politici che sperano di potere eguagliare il suo esempio come amministratore ma soprattutto come uomo. Alla moglie Teresa, ai figli Gaetano e Francesco le condoglianze mie personali del Consiglio comunale di Monreale”.