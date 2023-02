“Serve fare le analisi sull’acqua tra qualche giorno”. Lo dice il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono sulla questione relativa all’ordinanza di non potabilità dell’acqua che viene dal rubinetto il alcune zone del centro urbano di Monreale servite dall’acquedotto che prende acqua dalla Croce.

“Non sappiamo se si tratta di qualche infiltrazione dovuta alle piogge abbondanti dei giorni scorsi o se si tratta di qualcos’altro”, aggiunge il primo cittadino che ha vietato l’uso dell’acqua per fini potabili per la presenza di batteri (Batteri coliformi ed Escherichia Coli) pericolosi per la salute dell’uomo in un campione prelevato della zona di via della Repubblica.

“Non appena avremo gli esiti delle analisi, se il problema sarà risolto, revocherò subito l’ordinanza”, fa sapere ancora Arcidiacono che chiede comunque un po’ di pazienza ai cittadini. “Passerà ancora qualche giorno per avere le analisi”. Uno scrupolo per la sicurezza e per la salute dei cittadini.

Ricordiamo che l’ordinanza interessa le seguenti vie: Via Venero e traverse; Corso Pietro Novelli da via Garibaldi a serbatoio Croce; Via Della Repubblica e traverse; Zone a valle della via Venero e della via Della Repubblica; Via Aldo Moro e traverse; Via Mulini e traverse; Frazione di Aquino; Via Strada Ferrata fino all’incrocio con via Santa Liberata e traverse. A tutti gli abitanti, a tutti i gestori di servizi aperti al pubblico e agli Enti della Pubblica Amministrazione e alle Scuole è stato ordinato di astenersi dall’uso dell’acqua distribuita dalla rete.