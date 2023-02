Le opere del pioppese Antonio Carlotta esposte al reparto di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico

Ci saranno anche le opere dell’artista pioppese Antonio Carlotta al M’AMI GALLERY: WALL HALL, una collettiva di arte contemporanea con diversi street artists della scena siciliana e internazionale nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico “Paolo Giaccone”.

Per l’occasione sarà utilizzato come spazio espositivo l’ingresso di un reparto, un luogo non convenzionale dove ogni artista è invitato a presentare la propria ricerca stilistica con un filo rosso che collega i muri esterni delle città ai suoi muri interni, collega le persone alle cure ma anche all’arte e alla bellezza. La mostra nasce in occasione della nascita del nuovo polo Culturale della città di Palermo: “M’AMI GALLERY” nell’ambito del progetto “Cura con Arte”, che trasforma gli ospedali in luoghi di cultura e benessere olistico.

La galleria ha l’obiettivo di massimizzare il benessere delle pazienti ricoverate, trasformando l’ingresso del padiglione di Ostetricia e Ginecologia in un luogo anche di scambi culturali, dove la bellezza dell’arte sarà uno degli strumenti di terapia. “Il nostro Obiettivo – dice la Elena Foddai, psicologa ideatrice del progetto – è rendere migliore l’esperienza in ospedale di curati e curanti. E le opere di Antonio Carlotta, artista di Pioppo, che ha anche collaborato nella realizzazione di due mega murale all’esterno dell’Ospedale di Bambini, non potevano di certo mancare.

WALL HALL @ M’AMI GALLERY Saranno inaugurati il prossimo 25 Febbraio alle ore 10:00 presso

l’A.O.U. Policlinico ‘Paolo Giaccone’, edificio 1, ingresso 1A, pad Ginecologia e Ostetricia di Via Alfonso Giordano n.3, un nuovo progetto di arte in ospedale denominato “Cura con Arte” e la galleria d’arte M’AMI GALLERY. Il progetto ad oggi è basato solo sul volontariato ed ha già partner illustri come il Distretto Rotary 2110, la Regione Siciliana, l’associazione di categoria PLP Psicologi liberi Professionisti, e ManSourcing.

