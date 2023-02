A Monreale Ted Formazione porta il Carnevale in piazza con cosplayers, disegnatori e supereroi

A Monreale scoppia il Carnevale e Ted Formazione regala momenti di gioia alla comunità. Sabato 18 e domenica 19 febbraio, a Monreale in Piazza Guglielmo II e nell’antivilla comunale, si terrà un evento per festeggiare il Carnevale e per far conoscere i corsi di gamedeveloper, cuoco, estetista e acconciatore organizzati dalla scuola dei mestieri Ted Formazione.

Sarà un momento di festa e divertimento aperto al pubblico, a cui parteciperanno cosplayers, disegnatori, supereroi e protagonisti di fumetti quali Spiderman, Ironman, Predator e Thanos. Inoltre, gli allievi del corso di ristorazione di Ted Formazione prepareranno una degustazione di dolci tipici del Carnevale per tutti i presenti.

La scuola Ted Formazione ha sede a Monreale, ma anche in numerosi comuni della provincia di Palermo e in una sede nella provincia di Trapani. Si occupa di organizzare corsi di formazione per i ragazzi che desiderano imparare un mestiere dopo la scuola media e di entrare fin da subito nel mondo del lavoro acquisendo esperienze e potenzialità grazie a corsi in cui alla teoria si affiancano ore di pratica sul campo. Ted Formazione si rivolge anche agli adulti e molti giovani hanno trovato un futuro lavorativo e una carriera brillante dopo aver frequentato i loro corsi.

