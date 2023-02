Vincenza Scala eletta presidente dei panificatori di Confartigianato

È Vincenza Scala la nuova presidente della categoria panificatori di Confartigianato Imprese Palermo. Un settore delicato, soprattutto negli ultimi tempi, che ha bisogno di uno spirito nuovo e di una squadra ben formata. Scala, potrà avvalersi del supporto dei consiglieri del direttivo, Angelo Chiarello, Romina Pecora e Sergio Spatola.

Soddisfazione per il prestigioso incarico è stato espresso dalle socie dell’associazione Donnattiva.

Una instancabile panificatrice, Enza, oltre essere la proprietaria del panificio “Ai sapori di un tempo” che si trova a Pioppo, da qualche anno insegna ai giovani che si affacciano a questo mestiere. “Questa nomina è per me un importante occasione di crescita, confronto e stimolo – commenta Enza Scala – sarò affiancata da uomini e donne che credono nel senso di appartenenza al mondo dell’artigianato e che vivono il laboratorio come il fulcro essenziale per lo sviluppo di una società fondata su valori come il senso della giustizia, la sincerità, l’attaccamento al territorio e la ricerca continua della strada verso il miglioramento. A tutta la mia squadra – prosegue – auguro buon lavoro e grandi prospettive.

Ci stiamo già da alcune settimane confrontando su diversi fronti, tra gli argomenti principali il percorso di produzione del pane di qualità. Un progetto concreto, semplice e allo stesso tempo efficace, che mette in risalto il totale rifiuto dell’utilizzo di farina di grillo. Non sarà una sfida da poco – conclude – ma so di non essere sola, del resto in Confartigianato usiamo esclusivamente il concetto del noi inteso come gruppo che condivide determinate visioni e mission, la prima in assoluto è fare bene”.

Alla luce anche delle notizie delle ultime settimane, da quando l’Unione europea lo scorso 24 gennaio ha dato il via all’immissione sul mercato della farina di grillo, c’è qualche perplessità nel settore. I panificatori artigiani punteranno quindi alla creazione di un percorso riconosciuto di qualità del pane locale. “Un lavoro importante che si appresta a fare la rinnovata categoria – spiega Giovanni Rafti, segretario di Confartigianato Palermo – una squadra dinamica che si muoverà per essere anche da supporto a tutti gli associati del settore sul fronte degli aggiornamenti normativi e nei rapporti con la grande distribuzione”.

