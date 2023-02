Crescono i giovani della New Gica Monreale

La New Gica Monreale sta crescendo in tutti i campionati regionali e provinciali in cui partecipa in questa stagione agonistica. Sorprende la crescita esponenziale delle giovani leve del settore giovanile maschile e femminile. Nel campo maschile, i ragazzi che partecipano al campionato Under 15, allenati da Gianluca La Corte, pagano la differenza di età con i componenti di altre società che hanno elementi di età superiore e di esperienze agonistiche già di un certo rilievo. I ragazzi dimostrano di assimilare le istruzioni tecniche del loro allenatore e cominciano a supportare le gare con azioni tecniche, mostrando di avere acquisito i vari fondamentali e un buon aspetto caratteriale. Sorprendono certi gesti tecnici che, nonostante si siano affacciati solo quest’anno nel mondo della pallavolo, dimostrano intelligenza, voglia di vincere, concentrazione e un carattere inarrendevole che lascia ben sperare per il futuro.

Una bella realtà è la Terza Divisione femminile, formata da atlete del 2009 e 2010, anche loro partecipanti per la prima volta a un campionato federale, allenate da Giuseppe Giambrone, anche lui al primo anno di attività, e da Armando Vicari, che li sta formando per il futuro. Ieri hanno vinto la seconda partita consecutiva contro la U.S. Trinacria Volley, e anche qui si sono notate delle lacune non colmate, ma la squadra ha mostrato carattere, aggressività e determinazione, portando a casa i tre punti. Hanno vinto la gara per 3 a 1, con i parziali di 25/22, 17/25, 26/24 e 25/21, accompagnati da un tifo da stadio. Grande esultanza si è verificata alla fine della gara, con balletto finale e foto con il tabellone segna punti. “Sono contento per la vittoria delle ragazze della terza divisione – dice il presidente Giannetto – che stanno dimostrando la stoffa delle giocatrici che saranno nel futuro, e di alcune ragazze che sentiremo parlare proprio in un futuro non lontano”.

La Serie D femminile chiude il girone di andata al terzo posto in una classifica che la vede proiettata verso i play off. Domenica, acquisiti i tre punti conquistati contro la Demauro Panormus nella gara di domenica scorsa, si giocherà al Margherita di Navarra alle 17 la prima di ritorno, che dovrebbe essere ininfluente per la classifica, contro il Volley Sciacca.

“Predico sempre che per portare un progetto al compimento ci vuole costanza d’impegno, sacrifici sia mentali che fisici, ci vuole una costanza costruttiva negli allenamenti, in modo da mantenere una certa forma che porti a sbagliare di meno, e il lavoro alla lunga paga. Ho fiducia in questo organico e spero che alla fine del campionato sia felice”.

Storia diversa con la serie D maschile sabato scorso a Pace del Mela contro la squadra locale. Hanno sfiorato il colpaccio giocando alla pari contro un organico che annovera diversi giocatori di categoria superiore e guida imbattuta la classifica. Esaminando la gara, si nota come i primi due set siano stati portati a termine con attenzione e con la massima concentrazione, sbagliando poco e niente. Dal terzo set, si sono verificati diversi errori. Il punticino conquistato a Pace Del Mela permette alla Gica di accedere ai play-off con una giornata d’anticipo e di partecipare a questo ulteriore campionato con l’intreccio delle altre quattro dell’altro girone.

Dice il presidente Carlo Giannetto: “Sono soddisfatto, assieme ai vari componenti della società, di come si stia sviluppando questa stagione agonistica 2022-23, ma ancora la strada è tortuosa e piena di insidie.”

