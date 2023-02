La studentessa Maria Pileri del Basile-D’Aleo Campionessa paralimpica di Corsa Campestre

Campionati Studenteschi, al Basile-D’Aleo il titolo regionale paralimpico femminile di Corsa Campestre.

Le finali regionali di corsa campestre dei Campionati Studenteschi hanno portato un significativo titolo per il liceo Basile -D’Aleo di Monreale. L’alunna Maria Pileri, della 1^ A del liceo artistico, è infatti salita ieri sul gradino più alto del podio dopo una gara tra le rappresentative delle province siciliane qualificatesi nelle gare provinciali. Gara molto bella ed avvincente. Si è atteso trepidanti i risultati ufficiali decretati dai chip legati alle scarpe di ogni concorrente, ed alla fine il risultato sperato è arrivato.

La mattinata è iniziata con il raduno e la sfilata inaugurale delle rappresentative presso il campo Tenente Onorato di Palermo. Ad aprire la sfilata è stato il coordinatore regionale di Educazione fisica professore Giovanni Caramazza ed il comandante dell’esercito Angelo Scardino. A seguire il tradizionale inno nazionale di Mameli e poi via tutti a fare il riscaldamento.

Le gare si sono succedute per le categorie di scuola media e superiore tra emozione, ansia e tifo di incoraggiamento. Emozione per l’equipe di Scienze motorie del liceo Basile-D’Aleo formata dai professori Zarcone, Castronovo e Cocchiara che hanno lavorato in perfetta sinergia e per la professoressa di sostegno Sodano Maria Grazia, incoraggiati sempre dalla dirigente scolastica professoressa Loredana Lauricella.

Adesso si guarda alle finali nazionali che si svolgeranno a fine marzo nella provincia di Venezia. Maria ha tanta voglia di allenarsi per migliorare il suo tempo ed ha già la valigia pronta.

