Monreale piange Giuseppe, giovane infermiere che ha lottato con coraggio

Una tremenda notizia ha scosso Monreale questa mattina. La comunità ha perso un giovane, un ragazzo stimato che aveva voglia di riscatto. Un infermiere promettente e un amico di tanti. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per la comunità tutta. Nel corso della notte se ne è andato il monrealese Giuseppe Balsano, aveva solo 24 anni, lasciando familiari, parenti, amici e tutti coloro che lo conoscevano nel dolore più profondo.

Giuseppe, da qualche mese, aveva scoperto di soffrire di un tumore molto raro. Da quel momento è iniziata una durissima battaglia contro la malattia. Cure, viaggi, speranze e preghiere per le sorti del giovane da parte della famiglia ma anche da parte della comunità. Diverse associazioni avevano anche iniziato a raccogliere donazioni per aiutare la famiglia a curare il giovane.

Come detto, Giuseppe aveva solo 24 anni, un’intera vita davanti fatta di speranze per il futuro che sembrava avergli dato una nuova possibilità. Da qualche anno si era laureato con il massimo dei voti – 110 e lode – in Scienze Infermieristiche e, dopo quel tanto atteso traguardo, aveva anche iniziato a lavorare come fisioterapista in una clinica privata. Una carriera che sembrava promettere bene e tanti sogni da realizzare. Poi la scoperta della malattia e l’inizio della battaglia che purtroppo Giuseppe ha perso contro quel male che si sta portando via troppi cari. Giuseppe è descritto da tutti come un ragazzo in gamba, allegro e disponibile. Gli amici lo piangono dopo la brutta notizia arrivata stanotte. Lascia i genitori e un fratello nel dolore.

Sono tantissimi i messaggi di vicinanza in ricordo del giovane monrealese. Commosso quello di Mariella Sapienza. “La domenica si è annunciata con un lutto. La morte di un ragazzo nel pieno del cammino per la realizzazione dei suoi sogni è inaccettabile. Ma oggi è domenica, il giorno della resurrezione dopo il Golgota, dopo il cammino della croce. È una domenica di sole e di luce. Questo giovane mancherà a noi che non lo abbiamo conosciuto perché la dipartita di una bella persona è sempre una perdita enorme per la comunità, ma penso ai genitori e ai fratelli che, colpiti da un dolore che non può essere misurato, brancolano nel buio. Innalziamo gli occhi e cerchiamolo nella vera luce, solo lì si può trovare pace”. E poi anche Silvana Lo Iacono ha voluto mandare un messaggio alla famiglia colpita da questo gravissimo lutto. “A questa età avevi tante albe e tanti tramonti da dover osservare, dirti ‘rip’ è impronunciabile e ingiusto. Ma cosa c’è di giusto in questo mondo? Arrivederci Peppe. Ci vediamo in un mondo migliore”.

Anche la redazione di MonrealeLive porge le proprie condoglianze alla famiglia.

