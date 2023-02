Al Cimitero di Monreale l’ultimo saluto a Giuseppe Balsano

Si svolgerà al cimitero di Monreale alle 15:00 il momento di preghiera per dare l’ultimo saluto a Giuseppe Balsano, scomparso nella notte di ieri a causa di una brutta e rara malattia. Sono molte le persone che vorrebbero partecipare alla cerimonia funebre in onore del giovane ventiquattrenne monrealese venuto a mancare dopo aver lottato contro una rara forma tumorale.

Per dare l’ultimo saluto, sarà organizzata una preghiera collettiva presso il cimitero di Monreale alle ore 15:00 di oggi, come ha fatto sapere la famiglia in un messaggio in cui ringrazia tutta la cittadinanza, ma anche gli amici e i parenti per i messaggi di vicinanza e di cordoglio inviati.

Giuseppe lascia i genitori e un fratello. Alcune organizzazioni monrealesi, tra cui l’associazione Evergreen, hanno organizzato una raccolta fondi per la famiglia, colpita da questo terribile lutto. Chiunque voglia potrà donare presso i punti vendita Roxana, Sapienza Martinelli e Al Baretto di Pioppo, ma anche presso la sede dell’associazione Evergreen. I fondi serviranno per dare un contributo alla famiglia Balsano che non ha chiesto fiori per omaggiare il familiare scomparso, ma una donazione al reparto di Oncologia dell’ospedale Buccheri La Ferla.

