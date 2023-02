Monreale, 1000 euro per trovare Raul, l’amico di una ragazzina disabile

Una famiglia di Monreale è in preda alla disperazione dopo la scomparsa del loro amato cane, Raul. Il cucciolo stava aiutando una ragazzina disabile che adesso si è ritrovata senza il suo amico più fedele. La proprietaria ha messo da parte 1000 euro come ricompensa per chiunque trovi e riporti il loro cucciolo a casa.

Raul viene descritto come un cane fedele e amato da tutta la famiglia, ma soprattutto dalla figlia disabile che dipendeva dalle sue visite quotidiane per migliorare la sua qualità di vita. La ragazza, che è stata vista ridere per la prima volta in mesi quando Raul è arrivato nella loro vita, è ora è triste dopo la scomparsa del suo amico a quattro zampe.

La famiglia ha cercato di consolare la figlia con un altro cane che somigliasse a Raul, ma senza successo. La ragazza ha capito immediatamente che non era il suo Raul, il che ha solo peggiorato la sua condizione.

Il cane è scomparso giorno 1 febbraio nei pressi della SS186, in Contrada Agrifoglio 44, a Monreale, vicino a Villa Mirto, dopo aver superato Pioppo. La famiglia ha chiesto aiuto alla comunità e chiede a chiunque abbia informazioni di contattarli immediatamente.

I numeri di telefono per contattare la famiglia sono 3802569667 e 3381710685. Chiunque abbia informazioni può anche inviare un messaggio su WhatsApp. La famiglia chiede il ritorno di Raul con tutto il cuore e spera che l’appello raggiunga il maggior numero di persone possibile.

