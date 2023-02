Monreale, acqua verso la potabilità ma si attende l’ok dell’ASP

L’acqua di Monreale verso la potabilità anche se si attende l’esito ufficiale da parte dell’Asp e la conseguente ordinanza del sindaco Arcidiacono che ne aveva vietato l’utilizzo per la sospetta presenza di batteri pericolosi per la salute umana. Pare che l’allarme sia destinato a rientrare dopo lo stop che ha riguardato una vasta porzione dell’area urbana.

Le analisi eseguite sui campioni di acqua lasciano presagire buone speranze e a breve il Comune dovrebbe dare nuovamente il via libera alla potabilità. C’è voluto qualche giorno per lasciare spurgare le condotte cittadine ed eseguire nuovi campionamenti i cui risultati saranno presentati a breve. Tutto lascia intendere che l’allarme possa rientrare e che l’acqua possa tornare a essere utilizzata anche per fini idro-potabili da parte della popolazione della zona che utilizza la risorsa dalla sorgente Croce.

“L’acqua è tornata pressoché subito buona – ha fatto sapere il sindaco -. Dobbiamo comunque aspettare l’ok da parte dell’Asp”. Una volta ricevuto il via libera da parte delle autorità sanitarie, il primo cittadino annullerà la precdedente ordinanza.

