Monreale, c’è l’ufficialità: “L’ACQUA E’ TORNATA POTABILE”

L’acqua è tornata perfettamente potabile. Lo ha fatto sapere il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, in una nota. Così l’acqua di Monreale, proveniente dalla sorgente Croce, è nuovamente utilizzabile anche ai fini idro-potabili.

L’ufficialità arriva dopo che l’Asp ha eseguito i controlli sui campioni. L’alt è stato imposto dal sindaco dopo che in alcuni campioni di acqua prelevati nella zona di via della Repubblica erano stati trovati alcuni batteri pericolosi per la salute pubblica. Ora l’ordinanza firmata in precedenza dal sindaco sarà annullata, visto che la situazione è tornata alla normalità.

