Forte vento di scirocco e primi incendi, decine di interventi in provincia

Soffia lo scirocco e la scorsa notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi incendi sia a Palermo che in provincia. L’allerta incendi diramata ieri dalla protezione civile regionale è stata confermata.

Gli incendi sono divampati a Trabia, Scillato, Castelbuono e Termini Imerese. Questa mattina uno a Cefalù in contrada Ferla e l’altro ad Altofonte. La notte è stata caratterizzata anche da incendi ai rifiuti. La zona colpita maggiormente quella del quartiere Zen 2 di Palermo.

Diversi i roghi appiccati a cassonetti e cumuli di spazzatura abbandonata per strada. Una notte complicata a cui hanno fatto fronte i vigili del fuoco. I roghi sia nel capoluogo che in provincia sono stati tenuti sotto controllo e non hanno interessato abitazioni o aziende.

Potrebbe interessarti anche: