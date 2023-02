Monreale ha due giovani assessori, Giuliano e Lo Verso al fianco di Arcidiacono

A Monreale è imminente il rimpasto di giunta con conseguente valzer di deleghe e nomi. A entrare nella compagine, con a capo il sindaco Arcidiacono, saranno i due consiglieri comunali Antonella Giuliano e Fabrizio Lo Verso. La prima sarà l’assessore del gruppo politico “La Nostra Terra”, che fa riferimento a Giulio Mannino (sia Mannino che Giuliano sono di Grisì), mentre Lo Verso è il nome che il gruppo “Il Mosaico” ha proposto al sindaco, in sostituzione del compianto Geppino Pupella, scomparso purtroppo nei giorni scorsi.

Antonella Giuliano, eletta in opposizione, è entrata in maggioranza nei mesi scorsi. Dal gruppo misto all’opposizione, si era gradualmente avvicinata alla maggioranza dopo aver votato a favore del cimitero di Pioppo. Una giovane di prospettiva entra in giunta quindi, prendendo il posto dell’assessore ai Rifiuti, Pietro Siragusa, che nell’ultimo periodo avrebbe avuto difficoltà a svolgere il suo ruolo a causa dei propri impegni lavorativi. Alla Giuliano potrebbe essere affidata la delega dei Rifiuti, anche se l’ultima decisione sarà presa nel corso del vertice di maggioranza in programma lunedì.

Per quanto riguarda l’ingresso di Lo Verso, il secondo assessore del gruppo “Il Mosaico”, era stato concordato con Alberto dopo il ritorno in maggioranza del gruppo, dopo lo strappo iniziale. Arcidiacono, dopo aver trovato l’accordo, aveva chiesto tempo. In seguito alle elezioni regionali, che hanno visto anche l’elezione di Intravaia all’Ars, spinta anche da qualche componente de “Il Mosaico”, le trattative per la nomina di un assessore sono riprese. Con la nomina di Giuseppe Di Verde, la trattativa ha poi subito un’accelerata e, a causa della prematura scomparsa di Geppino Pupella, è stato necessario trovare una soluzione. Anche per Lo Verso le deleghe saranno assegnate lunedì.

La nomina di Antonella Giuliano e di Fabrizio Lo Verso rappresenta anche una manovra strategica per il sindaco Arcidiacono, che ha già ufficializzato la propria ricandidatura per continuare a governare il Palazzo di Città con la fascia tricolore al petto.

