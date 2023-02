L’Associazione Donnattiva e l’associazione Donne del Vino fanno rete

Sono diverse le iniziative promosse dalle due associazioni per la valorizzazione della Sicilia, delle Donne e del Vino che dallo scorso anno portano avanti delle iniziative. E’ il frutto di una intesa creata dalle giornaliste Ina Modica presidente dell’associazione Donnattiva, dove ha aderito la giornalista enogastronomica, Giusi Messina, addetto stampa dell’associazione Donne del Vino che ha creato una sinergia con la presidente Roberta Urso e tutte le socie di entrambi le associazioni, molte delle quali sono state coinvolte lo scorso anno alla giornata nazionale dell’associazione “Le Donne del Vino”, giunta alla sua settima edizione.

In Sicilia orientale, sull’Etna, ha coinvolto la cantina Tenute Orestiadi – La Gelsomina nel comune di Presa in provincia in Catania; in Sicilia occidentale la cantina Baglio di Pianetto a Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo. In comune il tema “Donne, vino, futuro”. Entrambe le associazioni si sono anche incontrate allo scorso Vinitaly di Verona. E ancora la presidente Roberta Urso è stata premiata nel corso della XIV edizione del premio Donnattiva un Riconoscimento all’eccellenza femminile.

Servizio fotografico a cura di Stefano Zito

