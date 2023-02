Monreale, l’azienda M.F. Auto di Francesco Magnasco compie un anno e annuncia una novità

È passato un anno da quando M.F. Auto di Magnasco Francesco ha aperto le sue porte a Monreale, in via Santa Liberata. L’azienda, che si occupa di vendita di auto e moto usate, servizi di soccorso stradale h24, autodemolizione, noleggio auto e vendita auto, è stata fondata da Francesco e dal padre Salvatore.

Nonostante il difficile clima economico, l’azienda monrealese è riuscita a consolidarsi sul mercato grazie alla dedizione e alla passione dei suoi fondatori, ma soprattutto alla fidelizzazione dei suoi clienti. “Ringraziamo tanto i numerosi clienti che ci hanno scelto in questo primo anno e che continuano a sceglierci”, ha dichiarato Francesco.

L’azienda monrealese ha deciso di festeggiare quest’importante traguardo con una novità per i suoi clienti nell’ambito del settore soccorso stradale che sarà svelata molto presto. “Viste le numerose richieste dell’anno scorso, saranno anche inserite una decina di macchine che verranno destinate al noleggio”, ha annunciato Francesco.

Il noleggio auto infatti è una delle attività che M.F. Auto intende sviluppare maggiormente nei prossimi mesi, offrendo ai propri clienti un servizio di qualità a prezzi competitivi. L’azienda, infatti, dispone di una vasta gamma di vetture controllate e garantite, che possono essere noleggiate per brevi o lunghi periodi.

M.F. Auto ha inoltre investito molto nella formazione del proprio personale, garantendo così un servizio di soccorso stradale h24 veloce ed efficiente. Grazie alla competenza e alla professionalità dei suoi operatori, l’azienda è in grado di intervenire in tempi rapidi per risolvere qualsiasi tipo di problema, dal semplice gusto al recupero dell’auto incidentata.

Infine, M.F. Auto si è distinta anche nel settore dell’autodemolizione, garantendo la massima attenzione alla sicurezza e all’ambiente. L’azienda rappresenta quindi un esempio di eccellenza nel settore automobilistico, grazie alla passione, all’impegno e alla professionalità dei suoi fondatori e del proprio staff. Un’azienda giovane ma già molto apprezzata dai propri clienti, che guarda con fiducia al futuro e alle sfide che esso riserva.