Fragale saluta Monreale, “Città che mi ha dato radici e ali per volare”

Il segretario comunale di Monreale, Francesco Fragale, ha annunciato il suo addio alla città in una lettera di saluto. Fragale si appresta a ricoprire l’incarico di segretario della Città Metropolitana di Palermo, un ruolo prestigioso che rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera professionale.

Nella lettera, Fragale ringrazia la comunità monrealese per l’opportunità di servire la città e di far parte di una squadra che “ha lavorato instancabilmente per il bene del territorio. Nel suo mandato a Monreale, il segretario comunale ha affrontato diverse sfide, tra cui il risanamento finanziario dell’ente e la gestione della pandemia, nella quale “abbiamo vissuto uno dei periodi più incredibili per l’intera umanità che nel nostro territorio abbiamo vissuto e superato con vero spirito di abnegazione e di servizio”. Fragale ricorda poi la successiva programmazione dei fondi comunitari del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non ci ha trovati impreparati nel garantire impulso per grandi e fondamentali opere e azioni di rinnovata crescita.

“Oggi – continua – guardando a ritroso, ho la consapevolezza di avere avuto la fortuna di essere stato parte di una valida squadra nella quale ciascuno – secondo competenze, ruoli e professionalità – è stato parte di una grande e straordinaria azione di risanamento e di rilancio di un territorio tanto vasto quanto complesso e dalle eccellenti qualità e potenzialità”. Monreale gli ha dato “radici e ali per volare”, una base solida sulla quale costruire il suo futuro professionale e umano.

Il segretario comunale si dice entusiasta della nuova sfida professionale che lo attende presso la Città Metropolitana di Palermo, “pur nel rammarico e nella consapevolezza del valore di ciò che lascio.

Ringrazio ciascuno di Voi per quanto mi avete trasmesso, per quanta ricchezza mi avete donato.

Porto nel mio cuore questa splendida Città alla quale auguro di continuare nell’affascinante e produttivo percorso di crescita intrapreso. Auguro a ciascuno di Voi e ai Vostri Cari di continuare a godere in pienezza della vivacità e della bellezza di questo meraviglioso luogo”.

Potrebbe interessarti anche: