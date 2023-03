Fabrizio Lo Verso va in giunta e si dimette da consigliere, “patto di sangue” per l’Arcidiacono-bis

MONREALE – Il consigliere comunale Fabrizio Lo Verso del gruppo de Il Mosaico entra un giunta e si dimette dalla carica di consigliere. Le sue dimissioni sono state presentate alla fine della seduta odierna di consiglio comunale dopo che nel corso della serata di ieri era venuto il numero legale. A Lo Verso succederà Rosanna Marciano, ultima dei non eletti. In seguito Lo Verso ha giurato. Stamani aveva giurato anche Antonella Giuliano entrata in giunta in quota La Nostra Terra.

“Le mie dimissioni – dice Lo Verso – sono un” attestazione di fiducia nei confronti del dindaco e l’ennesima dimostrazione dello spirito di squadra che caratterizza l’azione politica di quest’amministrazione e del movimento Il Mosaico perchè permettono al Sindaco di rispondere alle esigenze degli altri gruppi di maggioranza e, soprattutto, perchè rafforzano il progetto mosaicista con l’ingresso di un’altra nuova giovane consigliera, Rosanna Marciano, che porterà entusiasmo al movimento e alla maggioranza tutta”.

Fabrizio Lo Verso ha ricevuto le deleghe: Personale, Turismo, Spettacolo, Beni culturali, Istituti di democrazia partecipata, Ufficio Europa e Politiche giovanili. Attualmente è funzionario amministrativo presso il Comune di Palermo, si occupa della progettazione sociale relativa al PNRR.

Soddisfazione da parte del portavoce del Mosaico, Roberto Gambino. “L’ingresso di Fabrizio Lo verso nella giunta municipale di Monreale rappresenta il naturale coronamento di un percorso che ha visto il movimento Il Mosaico determinante sia nell’affermazione del progetto civico guidato dal sindaco Alberto Arcidiacono che nel dare un contributo costruttivo e fattivo nella realizzazione del programma portato avanti con determinazione e costanza dall’attuale Amministrazione Comunale”.

“E’ anche un momento di coinvolgimento diretto tra chi ha partecipato alla lista del Mosaico. Infatti, in consiglio comunale, oltre a Rosanna Marcianò, subentrerà Gioacchino Di Verde grazie all’assessore Letizia Sardisco che si dimetterà da consigliere comunale favorendo, così, l’ulteriore scorrimento della lista. Tutto ciò nel puro spirito del nostro Movimento che si è dato sin dalla sua fondazione due obiettivi principali: dare un contributo costruttivo per il rilancio di Monreale e favorire la partecipazione e l’esperienza amministrativa in nuove leve”.

“I due assessori e il nuovo gruppo consiliare, guidato da Francesco La Barbera – conclude Gambino – saranno determinanti nel traghettare il Mosaico in questa fase per rilanciare il movimento a fianco di Alberto Arcidiacono anche nella prossima consiliatura”.

