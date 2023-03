Monreale, Antonella Giuliano giura da assessore

Antonella Giuliano, consigliere comunale del gruppo La Nostra Terra, è stata nominata assessore dal sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono. La Giuliano ha prestato giuramento questa mattina al Palazzo di Città, in seguito all’insediamento del nuovo Segretario Comunale, Giovanni Impastato, anche lui presente all’insediamento del neo assessore di Grisì.

Antonella Giuliano, che si occuperà di Rifiuti, Verde Pubblico e decoro urbano,, visibilmente emozionata, ha recitato in Sala Rossa il giuramento da assessore. Prende il posto di Pietro Siragusa, anche lui in quota La Nostra Terra. La Giuliano dovrebbe restare in carica come consigliere comunale. Nella giornata di domani, invece, è previsto il giuramento di Fabrizio Lo Verso, chiamato da Arcidicono a sostituire l’assessore Geppino Pupella, scomparso nei giorni scorsi.

“Ringrazio il sindaco e i colleghi consiglieri – dice Antonella Giuliano – e grazie anche all’assessorale Siragusa che mi ha preceduto. L’obiettivo è continuare sulla scia di una buona gestione per portate la raccolta differenziata a livelli sempre migliori”.

