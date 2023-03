Tornava a Monreale e lo schianto, Salvo Cavallaro è morto dopo 10 anni di coma

L’incidente stradale mentre tornava a Monreale, Salvo è morto dopo 10 anni di coma. Una notizia terribile a 10 anni da quel tragico incidente stradale avvenuto in via Lasca Lanza. Salvo Cavallaro tornava nella sua abitazione di Monreale, era notte e forse aveva anche piovuto visto che la strada era bagnata. Salvo si schiantò contro un’auto posteggiata in tripla fila che sarebbe andata anche in retromarcia in quel momento. Un impatto violentissimo dove il giovane riportò varie ferite e un grave trauma cranico. Dopo quell’incidente il giovane, oggi 36enne, non si è più ripreso. La sua famiglia ha fatto di tutto per cercare per lottare insieme a lui purtroppo però nelle scorse settimane il suo cuore ha smesso di battere.

Salvo Cavallaro, per gli amici era “Budy”. L’incidente stradale è avvenuto nell’estate del 2013. Il ragazzo era rimasto gravemente ferito dopo lo scontro avvenuto mentre era a bordo di una Suzuki. Dopo quel giorno è iniziata la sua lotta, che si è fermata due settimane fa. Lo scorso 15 febbraio è stato celebrato il suo funerale nella chiesa di San Michele, a Palermo. Il 28 febbraio Budy avrebbe compiuto 36 anni.

“Adesso sei libero di volare”, si legge in un post scritto sui social da Ornella, una delle due sorelle. “Mi ricordo ancora il tuo essere allegro e solare, sempre sorridente; che il tuo calore possa continuare a scaldare i cuori dei tuoi familiari e a vegliare sempre su di essi”, scrive un’amica. “L’amore è indistruttibile e travalica ogni confine”. E ancora: “Come dice tua sorella ora sei libero di volare…e continuare a sorridere ed essere tranquillo e sereno”.

