Lo Verso e Giuliano assessori, Giardi consigliere, Intravaia: “Giovani motivati ed entusiasti”

Ieri hanno giurato dinanzi al sindaco Alberto Arcidiacono e al nuovo segretario generale Giovanni Impastato i due nuovi assessori comunali Fabrizio Lo Verso e Antonella Giuliano entrambi già consiglieri comunali. In consiglio inoltre arrivano dei cambi.

“Do il benvenuto in Consiglio comunale a Valeria Giardi, che subentra a Giuseppe Di Verde, e agli assessori Antonella Giuliano e Fabrizio Lo Verso che ora fanno parte della squadra amministrativa della città”, queste le parole del presidente del Consiglio, Marco Intravaia a margine della seduta -. Si tratta in tutti e tre i casi di giovani motivati ed entusiasti e questo ci riempie di speranza rispetto al futuro della nostra città. I due nuovi assessori, nonostante l’età anagrafica, vantano già un’esperienza politica di tutto rispetto e un’attività consiliare che costituisce un ricco bagaglio per affrontare la difficile sfida di amministrare una città bellissima e complessa come Monreale. Al neo consigliere e ai neo assessori i migliori auguri di buon lavoro”.

Fabrizio Lo Verso, 30 anni, è il consigliere comunale più giovane di questa consiliatura, eletto con 434 voti nella lista del Mosaico, di cui è stato capogruppo. Da anni impegnato nel mondo dell’associazionismo è stato promotore di diversi atti come i regolamenti contro il gioco d’azzardo patologico, sui beni confiscati e sul servizio Taxi.

Ha inoltre collaborato con l’Assessore Letizia Sardisco alla realizzazione del “Patto per la lettura” che ha permesso a Monreale di ottenere il titolo di “Città che legge”. Attualmente è Funzionario amministrativo presso il Comune di Palermo, si occupa della progettazione sociale relativa al PNRR.

Antonella Giuliano è laureata in Scienze Giuridiche ed è consigliere comunale dal maggio 2014, riconfermata nel 2019, prima eletta nella lista di Forza Italia, attualmente è vicepresidente della III Commissione Consiliare. Le deleghe attribuite sono: Gestione Rifiuti, Verde e Arredo Urbano. Fabrizio Lo Verso che ha ricevuto le deleghe: Personale, Turismo,Spettacolo, Beni culturali, Istituti di democrazia partecipata, Ufficio Europa e Politiche giovanili, ieri si è dimesso dalla carica di consigliere comunale e al suo posto subentrerà Rosanna Marciano prima dei non eletti nella lista del mosaico alle scorse amministrative. Nei prossimi giorni dovrebbero giungere anche le dimissioni da consigliere di Letizia Sardisco, già assessore comunale.

Potrebbe interessarti anche: