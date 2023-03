Monreale, per la festa della Donna riapre il centro aggregativo anziani

Il Centro Aggregativo Anziani del Comune sarà finalmente riaperto in occasione della Giornata della Donna, l’8 marzo. La notizia è stata annunciata dagli assessori comunali Giuseppe Di Verde e Sandro Russo insieme al commissario del centro anziani Giovanni Aricò, che hanno lavorato duramente per far sì che la struttura tornasse alla sua piena fruizione.

Il Centro Aggregativo Anziani è un luogo importante per gli anziani della comunità di Monreale, che lo utilizzano per organizzare iniziative sociali e culturali.

“Il centro Aggregativo Anziani – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – rappresenta un punto di incontro importante per i rappresentanti della Terza Età che utilizzano questi spazi per organizzare iniziative sociali e culturali e siamo ben lieti di riconsegnarlo ai soci che sono certo sapranno utilizzarlo per finalità che riguardano la valorizzazione delle nostre tradizioni a sostegno di tutta la comunità monrealese” .

I lavori di manutenzione e adeguamento sono stati completati dopo due mesi di lavoro da parte degli uffici comunali. Il centro anziani è stato anche sgomberato e pulito per poter accogliere nuovamente i suoi soci.

Gli assessori Russo e Di Verde hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riapertura del centro, dalla protezione civile all’ufficio della solidarietà sociale e gli architetti Piero Albanese, Vittoriano Gebbia e il geometra Giuseppe Sala che hanno lavorato con grande dedizione e impegno per la riapertura del centro.

