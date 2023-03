Il monrealese Giuseppe La Mantia fonda a Monreale il nuovo sindacato Actism

Nasce una nuova organizzazione sindacale a Monreale, è la Actism. L’organizzazione è stata fondata con l’obiettivo di tutelare il personale dei comparti della cultura, come l’istruzione, l’università, l’AFAM, la ricerca, lo spettacolo e le arti.

Il presidente Giuseppe La Mantia ha spiegato che Actism “nasce dalla consapevolezza delle mancanze istituzionali e dall’indifferenza mostrata dai sindacati di categoria di fronte alle problematiche che si sono accumulate negli anni”. La nuova organizzazione si propone di “lavorare per una condivisa visione professionale e legislativa, offrendo vicinanza e sostegno ai propri iscritti e a tutti i professionisti che decideranno di rivolgersi ad Actis”.

Nonostante la presenza di diverse sigle all’interno dei comparti, spiega La Mantia, “Actism è determinata a distinguersi ed emergere grazie alla notevole collaborazione con le amministrazioni competenti e all’impegno nell’identificazione e soluzione dei problemi del personale cui si rivolge”. “Actism è convinta che una collaborazione efficace con le altre organizzazioni sindacali porterà a un percorso proficuo a favore del personale che rappresenta, e si rivolgerà senza indugio agli organi giurisprudenziali competenti qualora dei diritti venissero lesi”.

In sintesi, Actism rappresenta una nuova e ambiziosa organizzazione sindacale di comparto che si propone di tutelare il personale dei comparti della cultura, promuovendo una condivisa visione professionale e legislativa e collaborando con le amministrazioni competenti per identificare e risolvere le problematiche del personale cui si rivolge. La nascita di Actism è un segnale positivo per la tutela dei lavoratori della cultura e un nuovo punto di riferimento per tutti coloro che cercano un sostegno concreto nella tutela dei propri diritti.

