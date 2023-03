Monreale, approvato in prima commissione il nuovo regolamento per il servizio scuolabus comunale

La prima commissione consiliare del comune di Monreale, “Affari istituzionali e regolamenti”, ha annunciato di aver redatto il regolamento sul “Servizio scuolabus comunale”. Il presidente della commissione, Giuseppe La Corte, ha dichiarato che dopo una prima fase di lavori, gli uffici preposti hanno elaborato il regolamento, il quale è stato poi approvato dal consiglio comunale.

Il nuovo regolamento prevede alcune importanti novità, tra cui l’obbligo di utilizzare i biglietti mensili solo in caso di effettiva fruizione del servizio da parte dei bambini/e e l’utilizzo dei mezzi anche per le attività extra scolastiche come le colonie estive. Inoltre, sono previste sanzioni per chi danneggia la flotta dei mezzi comunali.

La prima commissione ha sottolineato l’importanza del servizio scuolabus comunale per le tante famiglie che lo utilizzano e ha affermato che il nuovo regolamento finalmente normerà il servizio in modo efficace.

La commissione è composta da Giuseppe La Corte, Mimmo Vittorino, Paola Naimi, Michele Tusa, Riccardo Oddo e Flavio Pillitteri.

