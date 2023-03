Un parcheggio per oltre 100 auto nella discesa dei Carabinieri, via ai lavori a Monreale

A Monreale sono iniziati i lavori per una nuova area a parcheggio che sarà realizzata in via Gravina e che potrà contenere almeno 100 automobili. Via Francesco Gravina è la strada in salita che parte dall’incrocio con via Biagio Giordano, nei pressi della Caserma dei Carabinieri e sale fino a via Caltanissetta.

Sono iniziati stamane, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Di Verde, le opere di sbancamento del terreno di proprietà del Comune di Monreale, in via Gravina dove verranno realizzati 100 posti auto. Lo rende noto l’assessore alla Polizia Civile Giuseppe Di Verde che già aveva effettuato dei sopralluoghi con i tecnici comunali che stanno seguendo i lavori ed eseguito dei sondaggi strutturali. “Il progetto – dichiara Di Verde – è volto a migliorare la viabilità nel centro creando anche delle nuove aree a parcheggio a supporto di quelle già esistenti”.

L’intera via, difficile da percorrere soprattutto durante le giornate di pioggia, sarà oggetto di lavori di miglioramento dal punto di vista dell’assetto idrogeologico

