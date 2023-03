Massi sulla strada, incidente lungo la statale 186 di Monreale

MONREALE – Momenti di paura si sono vissuti lungo la strada statale 186 di Monreale nella serata di ieri, 15 marzo, quando diverse auto sono state danneggiate dalla presenza di alcuni massi sulla carreggiata. Una situazione particolarmente pericolosa per una famiglia in viaggio su due auto separate, una Dacia e una Fiat Brava.

Fortunatamente la prima auto è riuscita a evitare la presenza dei massi, ma la seconda non ha avuto la stessa fortuna e ha impattato contro un grosso masso, riportando ingenti danni alla carrozzeria e alle parti meccaniche dell’auto. È stato necessario l’intervento del soccorso stradale per rimuovere l’auto danneggiata. Per fortuna l’incidente non ha provocato feriti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monreale, che hanno assicurato la sicurezza lungo la strada statale 186, impedendo ad altre auto di passaggio di impattare contro i massi. Ora la famiglia coinvolta nell’incidente intende chiedere i danni all’ente competente della sede stradale, l’ANAS. “Vogliamo mettere in allarme gli altri cittadini che passano dalla strada statale 186 – dicono a MonrealeLive i malcapitati – per evitare che possa accadere quello che è successo anche a noi”. Un episodio che ha causato notevoli danni all’auto, un bel regalo di compleanno per il proprietario dell’auto coinvolta nell’incidente, che proprio ieri compiva 30 anni. Un regalo che, purtroppo, non si dimenticherà facilmente.

