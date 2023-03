Monreale, ragazzo di 39 anni muore per un malore fulminante

Tragedia questa mattina a Monreale dove un ragazzo di 39 anni è morto forse a causa di un malore fulminante. Momenti di dolore per una famiglia che abita lungo via Antonio Veneziano, in pieno centro storico della cittadina normanna.

Secondo quanto ricostruito, il giovane, Misan, di 39 anni, si sarebbe sentito male e di lì a poco avrebbe perso conoscenza. Una tragedia che si è consumata davanti ai familiari che poco hanno potuto fare per salvarlo. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 39enne, ormai privo di vita.

Nell’appartamento di via Veneziano, che si trova al piano tera, di fronte la chiesa di San Francesco, sono giunti anche i Carabinieri della stazione di Monreale e il medico legale per stabilire l’esatta causa del decesso dell’uomo.

Misan, così era conosciuto a Monreale, l’uomo, manteneva la propria famiglia lavorando in via Torre, vendendo merce ai turisti. Lascia la moglie e un figlio nel dolore. Nella casa di via Veneziano sono anche accorsi i familiari che vivono a Monreale.

