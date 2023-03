L’Azienda agricola biologica monrealese “Miceli & Sensat” tra i vincitori degli Oscar dell’Olio

Importante riconoscimento per una azienda agricola di Monreale. Sono stati proclamati sabato scorso a Perugia, a Palazzo dei Priori, i vincitori della trentunesima edizione dell’Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle eccellenze olearie italiane, organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il ministero delle imprese e del Made in Italy ed Agenzia ICE, il sostegno di Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari sede di Pescara.

Tra le dodici etichette premiate, in rappresentanza delle migliori produzioni di tutta Italia, che hanno brillato nelle due distinte categorie degli extravergine e degli extravergini certificati DOP ed IGP, l’Azienda Agricola Biologica “Miceli & Sensat tra i Vincitori degli “Oscar” dell’olio con la Menzione Speciale Olio Biologico all’olio evo biologico “U’ Ciuri” Olio Igp Sicilia dell’Azienda Agricola.

“Un riconoscimento importante – dice Paolo Miceli amministratore dell’azienda – e indimenticabile che ci gratifica dei tanti anni di esperienza acquisiti prima in Spagna e adesso nella nostra terra di Sicilia. Ringrazio gli organizzatori di questa importantissima manifestazione dedicata al mondo dell’olio e all’Associazione delle Camere di Commercio Italiane”.

Potrebbe interessarti anche: