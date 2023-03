Il Duomo di Monreale protagonista su Rai1, domenica c’è la Santa Messa in diretta

Il Duomo di Monreale sarà il luogo da cui sarà trasmetta la diretta della santa messa di Ra1, il consueto appuntamento domenicale. È quasi tutti pronto al Duomo di Monreale dove i tecnici Rai hanno già installato le attrezzature per consentire la ripresa della messa che sarà trasmessa in diretta, domenica, 26 marzo, a partire dalle 10.55, su Rai1.

Così ancora una volta la magnifica Cattedrale d’oro monrealese è stata scelta dalla tv pubblica nazionale come luogo da cui trasmettere la celebrazione della quinta domenica di quaresima. La Santa Messa dalla Cattedrale di Santa Maria Nuova avrà la regia di Gianni Epifani. La celebrazione sarà arricchita anche dal commento liturgico di Simona De Santis. A presiedere la messa darà l’arcivescovo di Monreale Gualtiero Isacchi.

Un momento importante per Monreale che potrà garantirsi, ancora una volta, un po’ di pubblicità a livello nazionale. Un trampolino di lancio per il turismo della città, che vuole rialzarsi dal tonfo post pandemia e che pian piano si sta rimettendo al passo. Durante la trasmissione della messa, non mancheranno di certo le riprese ai magnifici mosaici che adornano il Duomo, dal Cristo Pantocratore alle raffigurazioni del Vecchio e del Nuovo testamento. Le telecamere della Rai arriveranno anche al di fuori del Duomo, con immagini girate con droni che riprenderanno dall’alto l’intera struttura e le strade attigue.

