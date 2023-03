Ripartiamo insieme: progetto amplia il tempo scuola alla Veneziano-Novelli con moduli formativi innovativi e inclusivi

Si amplia il tempo scuola alla Veneziano-Novelli con l’avvio del progetto Pon 2022/23 “Ripartiamo insieme”.

Articolata in 15 moduli formativi destinati agli alunni della scuola elementare e media, la proposta didattica punta ad implementare il livello di inclusivita’ della scuola, a rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente e a valorizzare le attitudini individuali.

Tante le opportunità integrative offerte, percorsi di potenziamento delle competenze multilinguistiche, percorsi per la promozione delle competenze digitali e Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) e percorsi per lo sviluppo delle competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale. Attività progettate per ambienti formativi flessibili e modulari e contesti di tipo esperienziale e immersivo, anche all’aperto, in modo da accogliere tutte le istanze e le esigenze educative. Setting innovativi e differenziati che si propongono di superare il modello della lezione frontale e favorire l’apprendimento attivo e cooperativo oltre che la socialità e l’accoglienza. Una progettazione in cui il mondo della scuola ha anche l’opportunità di incontrare le famiglie e le realtà istituzionali e associative del territorio, in accordo con le quali alcune azioni di intervento saranno realizzate.

Numerosissime le richieste di partecipazione da parte degli studenti per ciascuno dei moduli proposti e in forte crescita le istanze per l’accesso ai corsi per il conseguimento della certificazione in lingua inglese Cambridge che, unicum nel territorio, continua ad attestarsi tre le offerte didattiche di maggior pregio della scuola.

