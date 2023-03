Tragedia a Monreale, muore a 44 anni Antonino Gorgone per i postumi del Covid

Un’altra tragedia colpisce Monreale e la frazione di Pioppo. È morto all’età di 44 anni Antonio Gorgone. Era impiegato di Poste italiane. Gorgone si era ammalato di Covid. Era sposato ed era papà di due figli piccoli. Da quando aveva contratto il Covid soffriva ancora a causa delle conseguenze del virus.

Antonio Gorgone, nel 2021 aveva contratto la malattia e per diversi mesi era stato ricoverato in terapia intensiva. Poi le sue condizioni erano migliorate tanto che aveva iniziato un percorso di riabilitazione. Poi però è tornato a stare male. Ieri sera l le sue condizioni sono peggiorate repentinamente fino al decesso.

Gorgone, di Pioppo, frazione di Monreale, prima di lavorare per Poste italiane, era stato un dipendente dell’azienda Almaviva. Lì aveva conosciuto Cinzia, con cui si è poi sposato e con la quale ha avuto due figli. Circa 15 anni fa era stato assunto alle Poste, dapprima come postino. Poi era passato al Mal (Macro area logistica) di via Ugo La Malfa, dove si occupava di gestione.

La morte del 44enne ha generato dispiacere e cordoglio a Monreale. Tante le persone che lo conoscevano e che sui social hanno manifestato il proprio dolore per la prematura scomparsa. Chi lo ha frequentato lo descrive come un tipo allegro e socievole, pieno di spirito di iniziativa, voglia di lavorare e innamorato della sua famiglia.

