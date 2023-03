Federico torna a Monreale e apre la sua boutique, “Tramandiamo la nostra storia familiare”

Festa a Monreale dove ha aperto un nuovo negozio di abbigliamento uomo, gestito dal giovane monrealese Federico Miceli. Il nuovo punto vendita si trova in via Roma 97 ed è dedicato a chi vuole vestire la qualità e la comodità al giusto prezzo.

La famiglia Martinelli, attiva da sempre nel settore dell’abbigliamento, con Federico ha deciso di continuare un’attività che va avanti da ben cinque generazioni, fin dal 1888 quando il trisavolo Giovanni Martinelli fondò il suo primo negozio. Con Federico, primo figlio della famiglia di Maria Sapienza, il negozio “Martinelli” tramanda la propria tradizione nel commercio, mantenendo vivo l’amore per la città di Monreale.

Un gesto intraprendente e coraggioso. In un momento in cui la crisi economica ha colpito molte attività commerciali in città, Federico ha deciso di tornare nella sua terra di origine e di continuare l’attività di famiglia. Il nuovo negozio, in controtendenza con il momento economico difficile, propone un’attenzione tutta al maschile, con brand di qualità come Ragno e Squad 2, Nikolis, Myden.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita è avvenuta oggi in presenza del sindaco Arcidiacono e di padre Nicola Gaglio. La famiglia Martinelli ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per la continuazione della propria tradizione commerciale nella città che ama. “Federico è il mio figlio primogenito e con lui la nostra famiglia continua la tradizione del commercio nella città che amiamo. Siamo onorati di poter portare avanti la nostra attività a Monreale, e lo facciamo con passione e dedizione”, ha detto la famiglia Martinelli in occasione dell’inaugurazione del nuovo negozio.

