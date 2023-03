Monreale, dopo anni di tenebre torna la luce in via Regione Siciliana

A Monreale si accendono le luci dell’Impianto di illuminazione di via Regione Siciliana, dopo quelle della Circonvallazione.

Da stasera sono iniziate le prove per l’accensione delle luci dell’impianto di illuminazione di Via Regione Siciliana, dall’inizio dell’arteria fino al Castellaccio. Il progetto è stato realizzato dall’amministrazione comunale grazie al forte impegno dell’assessore ai Servizi a Rete Geppino Pupella – scomparso recentemente- che insieme al sindaco si è speso fortemente per la definizione dell’impianto che arriverà fino a San Martino delle Scale.

Se tutto procederà regolarmente fa sapere il sindaco Alberto Arcidiacono l’impianto resterà acceso definitivamente. “Grazie a questo progetto – conclude il primo cittadino-verrà messa in sicurezza una delle più importanti arterie del nostro territorio comunale.

L’impianto è tutto a LED con corpi illuminanti di ultima generazione. Grande è stato il lavoro dell’ufficio tecnico e del geometra Giuseppe Sala che ha seguito

sia il calcolo illuminotecnico che la parte realizzativa.

