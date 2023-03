Monreale in lacrime piange Federica Tarallo, era appena diventata mamma

Tragedia a Monreale che perde una sua giovane concittadina in modo inaspettato e doloroso. Una notizia che circolava sui social dove sono decine i monrealesi che hanno espresso il proprio dolore e la propria vicinanza alla famiglia colpita da questo dramma.

Federica Tarallo aveva 27 anni, da pochissimo era diventata mamma di una bambina. È morta all’ospedale di Villa Sofia dopo il trasferimento dall’ospedale Ingrassia di Palermo a causa di alcune conseguenze post parto. Federica era una assistente alla comunicazione.

I medici avrebbero fatto di tutto per salvarla ma dopo ore di osservazione è stata dichiarata la morte cerebrale. Per giorni è stato atteso il miracolo. Tutto sarebbe avvenuto nel giro di poco tempo, senza un perchè, lasciando i familiari, i parenti e gli amici increduli. Difficile realizzare che quella ragazza, giovane, bella, mamma da poco, adesso non ci sarà a crescere il frutto del suo amore.

L’intera comunità monrealese si strige attorno alla famiglia. Difficile per tutti crederci e commentare questo fulmine arrivato a ciel sereno.

La redazione di MonrealeLive, insieme a tutta la comunità, si stringe attorno alla famiglia che nella serata di oggi ha dato la comunicazione della morte della ragazza. Già da venerdì scorso, quando la notizia girava in paese, un molti hanno voluto porgere la propria vicinanza ai familiari.

