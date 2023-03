Viabilità e sviluppo, “Occorre ripensare Pioppo e ampliare i confini del centro abitato”

“Pioppo ha bisogno di essere ripensata in termini di servizi, di viabilità e di prospettive sostenibili di sviluppo. Cosa vogliamo diventare da qui a dieci anni?”. A dirlo è Stefano Lo Coco, Componente della Consulta su Viabilità, sicurezza e prospettive di sviluppo a Pioppo.

“Non abbiamo bisogno solo di cimiteri” – dice il pioppese nella sua nota -. Abbiamo bisogno di spazi anche all’aperto per gli anziani, per i disabili e luoghi dove si possa praticare del movimento all’aperto. Abbiamo bisogno di dare spazio a chi, già oggi, in bici o in auto viene da fuori per comprare nei nostri negozi, fermarsi a mangiare nei bar e occorre che chi oggi passa velocemente rimanga anche solo mezza giornata per passeggiare e godere di quello che la natura offre: Casaboli, il Sant Elia, Costa Lunga, Aglisotto. Non è una strada questa Frazione”.

Lo Coco ha fatto inoltre sapere di aver inviato all’amministrazione comunale una proposta che prevede l’ampliamento dei confini del centro abitato secondo quanto previsto dal Codice della strada, “seguendo iniziative che già altri Comuni e Anas hanno intrapreso con successo in tutta Italia. Occorre farlo anche, forse sopratutto, per ragioni di sicurezza stradale e quindi per maggiore controllo delle strade e per dare servizi alle zone più esterne del paese come Case Buffa, a chi frequenta la Chiesa Cristiana Evangelica, ai residenti nelle abitazioni fino e oltre Curva Catena che non possono nemmeno pensare di venire a piedi in paese o che devono aver paura anche solo ad attraversare la strada per aspettare tranquillamente i mezzi pubblici”.

Per Lo Coco “occorre fare qualcosa, magari rispondendo o anche soltanto istituendo un tavolo tecnico o un confronto con la Consulta di Frazione e i cittadini interessati”.

