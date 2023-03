La New Gica Monreale vince e conquista il secondo posto in classifica

La Polisportiva New Gica Monreale ha vinto la sua ultima partita contro la Guarnotta volley nonostante una prestazione non del tutto soddisfacente. La giovane compagine della Guarnotta ha dimostrato di avere diverse atlete che potrebbero diventare protagoniste nei campi di pallavolo palermitani, regionali e nazionali. Nonostante gli errori banali commessi dalla GICA, quest’ultima è riuscita a vincere la partita per 3-0 con parziali di 18-25, 22-25 e 10-25, guadagnando i tre punti necessari per salire al secondo posto in classifica.

Le gare rimanenti fino alla fine del campionato saranno tutte finali per la GICA, che si giocherà il senso dei sacrifici fatti finora sia dalle atlete, dall’Associazione che dall’allenatore. Domenica prossima arriverà la partita più importante della stagione, lo scontro al vertice con la capolista Sigel Seap di Marsala. Nella gara di andata, la GICA è riuscita a sottrarre un punto alla squadra avversaria, perdendo solo al quinto set.

Il Presidente Carlo Giannetto si augura di presentare una squadra in completo organico e nella forma migliore per affrontare la partita più importante della stagione. Sarà fondamentale anche il sostegno del pubblico per spronare le atlete della NEW GICA.

Il Presidente ha anche elogiato il lavoro degli allievi allenatori Giuseppe Giambrone e Gianluca La Corte per l’impegno e la competenza dimostrata nell’allenamento dell’under 13 femminile che si è ben comportata nella prima partita del campionato contro la Pallavolo 2000. La squadra giocherà in trasferta a Piana degli Albanesi.

Anche il campionato under 15 maschile si è concluso con successo, nonostante gli atleti fossero alla loro prima esperienza. Sono stati in grado di contrastare efficacemente compagini molto più accreditate per il titolo di campioni under 15. Gli atleti emergenti sono ufficiosamente nel mirino dei selezionatori provinciali e regionali per inserirli nelle rispettive rappresentative.

