L’hair stylist monrealese Salvo Lo Coco protagonista dell’alta moda con l’atelier Giglio

Il mondo della moda è sempre in movimento, alla ricerca di nuovi talenti e di esperienze indimenticabili. E uno dei protagonisti di questa continua evoluzione è il noto parrucchiere monrealese Salvo Lo Coco, che di nuovo si è messo in mostra in uno degli eventi moda più importanti della stagione.

In una giornata all’insegna del glamour, il 24 marzo scorso, la città di Palermo ha ospitato un evento unico nel suo genere, che ha visto la partecipazione di una tra le più importanti griffe della moda mondiale: Brunello Cucinelli. E a fare da cornice a questo magnifico evento, l’atelier di Giglio, una location esclusiva che ha saputo valorizzare al meglio l’eleganza e il lusso della collezione presentata.

Ma non solo i modelli indossati sono stati protagonisti dell’evento: anche il team di professionisti che ha curato il trucco e le acconciature è stato al centro dell’attenzione, grazie alla presenza di Mua Lab e, soprattutto, di Salvo Lo Coco.

Lo stilista monrealese ha infatti dato un tocco di classe alle pettinature, creando degli hairstyle eleganti e raffinati che hanno fatto risplendere ancora di più i modelli esposti. Salvo Lo Coco ha saputo anche valorizzare la loro bellezza, esaltando la loro figura con dei look unici e personalizzati, che hanno reso ancora più preziosa la collezione di Brunello Cucinelli. L’evento ha visto la partecipazione del jet set palermitano, che ha potuto ammirare da vicino le creazioni di una delle griffe più importanti del panorama mondiale della moda, regalando al pubblico presente momenti di pura magia e di grande emozione.

