Il monrealese Alberto Billetta alle finali mondiali di Kickboxing con la nazionale italiana WMKF

Alberto Billetta, atleta di Monreale, ha partecipato con successo al Campionato Nazionale “Azzurri d’Italia” del 2023, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia e ha validità come selezione nazionale per i campionati del mondo WMKF di kickboxing.

A Salemi si sono tenuti i campionati per accedere nella squadra della nazionale italiana per i prossimi campionati del mondo che si terranno a fine aprile a Mazara del Vallo. Il monrealese è arrivato primo vincendo la finale 4 – 1 contro un degno avversario.

Nonostante il livello degli avversari fosse molto alto, l’atleta monrealese ha dimostrato abilità e tecniche impeccabili nella categoria Point Fighting – Semi contact + 85 kg. La sua preparazione è stata curata con attenzione dai suoi maestri Vincenzo Zuccaro e Rosaria Di Cristina, entrambi esperti di double time kickboxing.

L’atleta ha dimostrato grande determinazione e forza mentale per superare gli ostacoli del torneo, raggiungendo un ottimo risultato. La partecipazione al Campionato Nazionale rappresenta un passo importante per la sua carriera sportiva e potrebbe aprirgli le porte per accedere ai campionati mondiali di qualifica per i campionati mondiali di kickboxing.

